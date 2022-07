Stonewall Mainstage

Saturday, July 16

12:00 – 1:00 PM Michael Carrera

1:00 – 2:00 PM DJ Hevrock

2:00 – 2:45 PM Glass Battles

3:00 – 04:00 PM Baby Weight

4:00 – 5:00 PM TRANSVIOLET

5:00 – 6:00 PM Jai Rodreiguez

6:00 7:00 PM Mila Jam

7:00 – 08:00 PM Baseline HQ

8:00 – 08:45 PM Snow Tha Product

9:00 PM – 10:00 PM Daya

Sunday, July 17

12:00 – 1:00 PM Nishi la Tremenda y

Sus Aliados

1:00 – 1:45 PM Matt Harkenrider

2:00 – 3:00 PM Drew G

3:00 – 3:45 PM Myylo

4:00 – 5:00 PM STARMAXX

5:00 – 6:00 PM HoneyLUV

6:00 – 7:00 PM Baby Tate

7:00 – 8:00 PM “True Colors Revue”

Drag Show

8:00 PM -9:00 PM Ashnikko

Mundo Latino

Saturday, July 16

12:00 – 1:00 PM DJ Vince Delano

1:00 – 2:00 PM Grupo Folklorico Herencia

Mexicana

2:00 – 3:00 PM Chulita Vinyl Club

3:00 – 4:00 PM Giuliana

4:00 – 5:00 PM Alejandra Sandoval y su

amigas ft: ISABELLA, CATALINA , and special

guest: Ballet Folklorico Trans Proyecto

5:00 – 6:00 PM Missy Lady D

6:00 – 7:00 PM MUXXXE

7:00 – 9:00 PM DJ Fariba

9:00 PM – 10:00 PM Ukeim Ortiz

Sunday, July 17

12:00 PM – 1:00 PM Jahida Sky

1:00 – 3:00 PM Sebastian Madrid

3:00 – 4:00 PM Sabrosas Latin Orquestra

4:00 – 7:00 PM DJ Rick Betta

7:00 – 8:00 PM Barbie Z’s Doll House ft: Kevi

Kev, Annabelle Valentino, Snowflake, Chi Chi

Fuera

8:00 – 9:00 PM DJ Latina

The Movement

Saturday, July 16

12:00 – 12:20 PM Maati Makee

12:30 – 1:00 PM Purflo

1:00 – 2:00 PM Khalil Bleux

2:00 – 3:00 PM Culture Shock

3:00 – 4:00 PM DJ JALIL

4:00 – 6:00 PM Lotus Banks

6:00 – 7:00 PM Black Girl Magic San Diego ft; Sadie Creek, Maddy Mokes, Adonyss Illuzion, Strawberry Corncakes, Akasha Plenty, Ariel Fantasea

7:00 – 8:00 PM THUNDAKAT

8:00 – 10:00 PM Purflo

Sunday, July 17

11:00 – 11:45 AM Unity Fellowship

Church

12:00 PM – 1:00 PM DJ Hi-Fi

1:00 – 1:30 PM TBD San Diego

2:00 – 2:45 PM Angel Farrah

2:50 PM – 3:50 PM Black Girl Magic San Diego ft; Sadie Creek, Maddy Mokes, Adonyss Illuzion, Strawberry Corncakes, Akasha Plenty, Ariel Fantasea

3:50 – 4:05 PM BizZy Balboa

4:05 – 6:05 PM DJ K-SWIFT

6:10 – 6:55 PM AZJAH

7:00 – 9:00 PM DJ Almond Eyez

Euphoria

Saturday, July 16

12:00 PM – 01:00 PM ZiON

1:00 – 3:00 PM DJ Dan Diego

3:00 – 4:00 PM DJ Julian Ramirez

4:00 – 5:00 PM Genesiah

5:00 – 6:00 PM Jon Doss

6:00 – 8:00 PM DJ Zareen

8:00 – 9:00 PM Mai Mai

9:00 – 10:00 PM Matt Effect

Sunday, July 17

12:00 PM – 2:00 PM DJ Barbarossa

2:00 – 3:00 PM ZiON

3:00 – 4:00 PM Pete T

4:00 – 6:00 PM Prince & JOVELLE

6:00 – 8:00 PM Matthew Pernicano

8:00 – 9:00 PM KALE

Pan-Asian Night Market

Saturday, July 16

2:00 – 3:00 PM JNav

3:15 – 3:35 PM Janel Acan

3:40 – 3:50 PM Fierce Grace – the San Diego Queer Color Guard

3:55 – 4:55 PM DJ Zareen

5:00 – 6:00 PM Pursuasian Nation Drag Show featuring J Lau Farrow, Luna

Deathwish, Sam Paguita, Thai Teaze, Vanya Von Doom, Vanity Jones

Sunday, July 17

2:00 – 3:00 PM DJ Terry Jasinto

3:00 – 3:30 PM Beans

4:00 – 5:00 PM Pursuasian Nation Drag Show featuring J Lau Farrow,

Luna Deathwish, Sam Paguita, Thai Teaze, Vanya Von Doom, Vanity Jones

5:00 – 6:00 PM DJ HEABNASTY

Pride Parade route

The parade begins at the Hillcrest Pride Flag at University Ave. and Normal St., proceeds west on University Ave., turns south on 6th Ave., turns left onto Balboa Dr. and ends at Quince Dr. The parade begins at 10 a.m. but arrive beforehand to secure a good view of the procession.